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«Барселона» не планирует назначать Хави вместо Сетьена

«Барселона» не планирует назначать Хави вместо Сетьена
Футбол / Испания 0

Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшее время не собирается назначать бывшего полузащитника клуба Хави на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo.

В настоящее время команду возглавляет Энрике Сетьен. Будущее 61-летнего специалиста по-прежнему не определено.

Сообщалось, что «Барселона» достигла соглашения с Хави, но, похоже, планы каталонского клуба изменились.

Хави недавно продлил контракт с катарским «Аль-Саддом», который он возглавляет с 2019 года. Договор содержит опцию, позволяющую 40-летнему испанцу уйти в «Барселону».

«Барселона», набрав 79 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. В предпоследнем, 37-м туре сине-гранатовые лишились шансов на чемпионский титул.

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