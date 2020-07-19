Боярский: «Зенит» доказал своё превосходство. Победить «Спартак» — вселенская задача
Актёр Михаил Боярский прокомментировал результат полуфинального матча «Зенит» — «Спартак» (2:1).
«Оправдались ожидания от матча. „Зенит“ победил, поставил точку. Даже не так важно, как мы сыграем с „Химками“. Главное было победить „Спартак“ — это задача вселенского масштаба. Команда с ней справилась. „Зенит“ доказал несомненное превосходство, но „Спартак“ играл очень хорошо, они достойная команда. Да, будут претензии к судейству, но, думаю, специалисты смогут убедить обе стороны в справедливости судейских решений», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В полуфинальном матче Кубка России красно-белые уступили «Зениту» со счётом 1:2 и выбыли из турнира. Один из голов забил Артём Дзюба с пенальти.
«Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России
- 19 июля 2020
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