Дзюба наехал на Соболева и прятал лицо после гола «Спартаку». Фото полуфинала Кубка России

19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал 11-метровый, назначенный за фол Ильи Гапонова на Сердаре Азмуне. В концовке тайма московский клуб восстановил равновесие, отличился Александр Соболев с передачи Зелимхана Бакаева. Однако через несколько минут хозяева вновь вышли вперёд — отличился Далер Кузяев с паса Малкома.



В финале «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится в Екатеринбурге 25 июля.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.