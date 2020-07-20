Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба наехал на Соболева и прятал лицо после гола «Спартаку». Фото полуфинала Кубка России

Кубок России. «Зенит» — «Спартак»
Дзюба наехал на Соболева и прятал лицо после гола «Спартаку». Фото полуфинала Кубка России
Футбол / Кубок России 0

19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал 11-метровый, назначенный за фол Ильи Гапонова на Сердаре Азмуне. В концовке тайма московский клуб восстановил равновесие, отличился Александр Соболев с передачи Зелимхана Бакаева. Однако через несколько минут хозяева вновь вышли вперёд — отличился Далер Кузяев с паса Малкома.

В финале «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится в Екатеринбурге 25 июля.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020