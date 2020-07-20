Дзюба наехал на Соболева и прятал лицо после гола «Спартаку». Фото полуфинала Кубка России
19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал 11-метровый, назначенный за фол Ильи Гапонова на Сердаре Азмуне. В концовке тайма московский клуб восстановил равновесие, отличился Александр Соболев с передачи Зелимхана Бакаева. Однако через несколько минут хозяева вновь вышли вперёд — отличился Далер Кузяев с паса Малкома.
В финале «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится в Екатеринбурге 25 июля.
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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