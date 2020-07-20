Хозяином финала Кубка России будет «Зенит»

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале объявил об итогах жеребьёвки финала Кубка России, которая прошла сегодня, 20 июля, в Доме футбола.



Хозяином решающего матча турнира станет «Зенит». Таким образом, номинальными гостями будут «Химки».



Финал Кубка России состоится в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» 25 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



«Зенит» на пути к финалу Кубка России победил «Енисей» (2:1), «Томь» (4:0) и «Ахмат» (2:1 ДВ). Наконец, в полуфинальном матче, который прошёл накануне, 19 июля, сине-бело-голубые одолели «Спартак» со счётом 2:1. В свою очередь «Химки» оказались сильнее «Рубина» (3:0), «Оренбурга» (2:1) и «Торпедо» (5:1), а в полуфинале переиграли «Урал» (3:1).

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