ЦСКА объявил о переходе Виталия Жиронкина в «Балтику» на правах аренды
ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе нападающего Виталия Жиронкина в «Балтику» на правах аренды.
Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. Отмечается, что соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера форварда.
В сезоне-2019/2020 Жиронкин также выступал в составе калининградской «Балтики» на правах аренды. 20-летний футболист принял участие в 10 матчах Футбольной национальной лиги и одной игре Кубка России, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Напомним, сезон-2019/2020 в ФНЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции. По итогам сезона калининградская «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
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