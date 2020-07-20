ЦСКА объявил о переходе Виталия Жиронкина в «Балтику» на правах аренды

ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе нападающего Виталия Жиронкина в «Балтику» на правах аренды.



Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. Отмечается, что соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера форварда.



В сезоне-2019/2020 Жиронкин также выступал в составе калининградской «Балтики» на правах аренды. 20-летний футболист принял участие в 10 матчах Футбольной национальной лиги и одной игре Кубка России, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, сезон-2019/2020 в ФНЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции. По итогам сезона калининградская «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.