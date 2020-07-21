«Депортиво» вылетел в третий дивизион Испании впервые за 40 лет
«Депортиво» не сумел сохранить прописку в Сегунде – втором по силе дивизионе Испании.
В заключительном, 42-м туре команде предстояло на своём поле сыграть с «Фуэнлабрадой», однако матч не состоялся из-за вспышки коронавируса в стане гостей. Тем не менее по итогам остальных встреч тура «Депортиво» потерял математические шансы на выход из зоны вылета. Набрав 48 очков в 41 туре, команда занимает 20-е место из 22 в турнирной таблице. Находящаяся на спасительной, 18-й строчке «Понферрадина» опережает коллектив на 3 очка, но на её стороне также личные встречи.
«Депортиво» вылетел в третий дивизион впервые за 40 лет. Всего в своей истории клуб выступал в лиге ниже Сегунды дважды – в сезонах-1974/1975 и 1980/1981.
«Депортиво» мог заполучить Роналду за € 12 млн
- 21 июля 2020
-
10:21
-
10:07
-
10:00
-
09:46
-
09:33
-
08:51
-
08:24
-
06:27
-
05:54
-
05:41
-
05:19
-
04:44
-
04:22
-
04:02
-
03:50
-
03:30
-
03:10
-
02:48
-
02:32
-
01:47
-
01:28
-
00:42
-
00:24
-
00:10
-
00:07
- 20 июля 2020
-
23:55
-
23:26
-
23:21
-
23:05
-
22:54
-
22:32
-
22:27
-
22:16
-
21:56
-
21:55
Партнерский контент