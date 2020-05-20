«Депортиво» мог заполучить Роналду за € 12 млн

Бывший президент «Депортиво» Аугусто Сезар Лендойро сообщил, что галисийский клуб мог подписать контракт с юным Криштиану Роналду.



«Беси, технический директор «Депортиво» в то время, увидел игру Роналду, когда ему было 17 или 18 лет, и сказал нам об этом. Я начал смотреть видео с Криштиану, и мы спросили его цену. С нас запросили € 11 или 12 млн, и всё закончилось, потому что такую сумму «Депортиво» потянуть не мог. Самая большая сумма, которую в то время мы могли заплатить за игрока, были € 6 млн за Ривалдо. Дело в том, что мы не понимали, какого уровня мог достичь Роналду несмотря на то, что его игра в тот момент была зрелищной. В итоге «Манчесте Юнайтед» заплатил € 12 млн и забрал его», — приводит слова Лендойро AS.

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