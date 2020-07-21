«Манчестер Сити» интересуется Алексисом Санчесом

Руководство «Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Алексису Санчесу. «Горожане» могут приобрести 31-летнего чилийца этим летом, сообщает La Cuarta.

Санчес проводит нынешний сезон на правах аренды в миланском «Интере». Чёрно-синие рассчитывают выкупить футболиста у «красных дьяволов».

Недавно представители «Сити» связались с окружением Алексиса, чтобы узнать его требования.

В нынешней кампании Санчес забил 3 мяча и отдал 10 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, «Сити» уже пытался приобрести Санчеса, когда он выступал за лондонский «Арсенал». В борьбе за форварда «горожан» тогда опередил «Юнайтед», предложивший ему более выгодные финансовые условия.