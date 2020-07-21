«Спартак» близок к приобретению Урунова у «Уфы». Стороны обсуждают детали контракта

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Уфы» Остон Урунов близок к переходу в московский «Спартак».



В настоящее время красно-белые ведут переговоры со стороной 19-летнего футболиста из Узбекистана по условиям личного контракта.



Урунов перешёл в «Уфу» в феврале этого года, а ранее выступал на родине за «Локомотив» (Ташкент) и «Навбахор». С прошлого года вызывается в сборную Узбекистана. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, получил 2 жёлтые карточки и не отметился результативными действиями.



Напомним, недавно генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, долгое время занимавший аналогичный пост в уфимском клубе.



За тур до окончания нынешнего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице. «Уфа» располагается строчкой выше.

Шамиль Газизов отреагировал на слухи, что «Спартак» потратит на трансферы € 40–50 млн