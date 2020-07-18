Шамиль Газизов отреагировал на слухи, что «Спартак» потратит на трансферы € 40–50 млн
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о планах команды на летнее трансферное окно.
«По бюджету € 40–50 миллионов — это не соответствует действительности. Он будет сбалансированным из-за ситуации в мире. Ко всем трансферам будем подходить аккуратно. Урунов — первая цель? Понятно, многие говорят про игроков из «Уфы». Да, там есть ребята, которые выросли, но давайте подождём.
Разговоры, что нам нужно продать кого-то из лидеров? Наша задача — выигрывать титулы. Этим все сказано. Мы должны сбалансировать команду, экономическую ситуацию, но и должны завоевывать трофеи. А это нужно делать с хорошими и сильными игроками", — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Сделаем всё, чтобы победить «Зенит» и поздравить вас». Спартаковцы обратились к Газизову
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