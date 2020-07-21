«Пари Сен-Жермен» разгромил «Селтик» в товарищеском матче
В товарищеском матче «Пари Сен-Жермен» принимал «Селтик». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой французской команды со счётом 4:0.
На 1-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На 25-й минуте Неймар упрочил преимущество хозяев. В начале второго тайма, на 48-й минуте, полузащитник Андер Эррера забил третий гол парижской команды. На 67-й минуте хавбек «ПСЖ» Пабло Сарабия установил итоговый счёт матча.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен». В 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Аталантой». Встреча команд состоится 12 августа.
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