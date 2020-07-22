Лерой Зане: вижу реальный шанс выиграть Лигу чемпионов с «Баварией»

Новичок «Баварии» нападающий Лерой Зане выразил уверенность, что команде по силе выиграть Лигу чемпионов, а также объяснил, почему не остался в «Манчестер Сити» до конца нынешнего сезона.
«Ребята в команде голодны и сфокусированны. У них большие цели. Я определённо вижу реальный шанс выиграть Лигу чемпионов с «Баварией».
Что касается решения не завершать сезон с «Манчестер Сити», оно правильное. Клуб также хотел, чтобы я подготовился к новому сезону и сконцентрировался на своих задачах в «Баварии». Если бы я остался в «Сити» до конца сезона, то подготовка в «Баварии» была бы слишком короткой», — цитирует Зане Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Sport Bild.
Зане перешёл в «Баварию» из «Манчестер Сити» 15 июня. Сумма трансфера составила € 49 млн. 24-летний футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2025 года.
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