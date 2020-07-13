Лерой Зане провёл первую тренировку в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Лерой Зане провёл первую тренировку в составе команды, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

«Было очень здорово вернуться на поле и провести первую тренировку. Очень рад, что нахожусь здесь», — приводит слова Зане пресс-служба клуба.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «Баварии».

Зане перешёл в «Баварию» 15 июня 2020 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 49 млн. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2025 года.

В настоящее время «Бавария» готовится к возобновлению Лиги чемпионов. 8 августа немецкий клуб сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси». В первом матче мюнхенцы на выезде со счётом 3:0 разгромили «аристократов».