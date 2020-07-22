Тренер «Оренбурга»: мы не по спортивному принципу вылетели из РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал победу команды в матче 30-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).
«В первую очередь удалось забить. В некоторых моментах нас выручил вратарь. Эти факторы повлияли на победу в матче.
Мы много раз говорили, что хотели бы расширения РПЛ. Мы не по спортивному принципу оказались на этом месте. Мы доказали, что даже неосновным составом можем играть на приличном уровне и набирать очки.
Как мотивировал команду? Шла речь о том, что нужно было сыграть организованно и раскрепощённо. Это наша работа, у нас настрой на победу в каждом матче. Где-то нам не везло, где-то были судейские вопросы, которые не позволяли нам брать очки. Сегодня, повторюсь, немного повезло и мы выиграли.
Сложно сказать, кто лучший игрок «Оренбурга» в сезоне, назвал бы всю команду. Все ребята проявили характер», — передаёт слова Парамонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 22 июля 2020
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