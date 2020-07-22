Спортивный директор «Тамбова»: двойные премиальные — правда, но никто не стимулировал

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что у футболистов действительно были двойные премиальные за матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:2).

«Информация о двойных премиальных — правда, но никто не стимулировал. Своими силами, я так решил. Пацаны заслужили, провели хороший сезон. За ничью или победу дал бы им двойные премиальные», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Появилась информация, что простимулировать «Тамбов» мог «Ростов». Впрочем, ростовский клуб официально опроверг эту информацию.

«Тамбов», набрав в 30 турах 31 очко, финишировал на 14-м месте в турнирной таблице российского национального чемпионата. Таким образом, клуб сохранил прописку в РПЛ.