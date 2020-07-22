Евгений Савин: говорят, «Тамбову» предложили 300–500 млн рублей за отказ от участия в РПЛ

Блогер Евгений Савин сообщил, что «Тамбову», возможно, предложили 300–500 млн рублей за отказ от выступления в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.
«Финиш. Чемпион давно известен, с 18-ярдным бюджетом и стабильными +6 от „Оренбурга“. Им стал „Зенит“. Вылетели мои любимые (клуб, а не руководство) „Крылья Советов“.
⠀
Говорят, 300–500 млн рублей сейчас едет в сторону „Тамбова“, чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдёт.
⠀
Утверждаю только одно: »Крылья" давно пробили дно! Как может быть так, что агент Паша Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров? В команде, где 100% бюджетные деньги. Позорище", — написал Савин в своём «инстаграме».
- 22 июля 2020
-
21:41
-
21:40
-
21:37
-
21:37
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:29
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:12
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:16
-
20:12
-
20:02
-
19:57
-
19:49
-
19:46
-
19:26
-
19:14
-
19:05
-
18:56
-
18:41
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
18:10