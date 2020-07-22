Евгений Савин: говорят, «Тамбову» предложили 300–500 млн рублей за отказ от участия в РПЛ

Блогер Евгений Савин сообщил, что «Тамбову», возможно, предложили 300–500 млн рублей за отказ от выступления в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

«Финиш. Чемпион давно известен, с 18-ярдным бюджетом и стабильными +6 от „Оренбурга“. Им стал „Зенит“. Вылетели мои любимые (клуб, а не руководство) „Крылья Советов“.

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Говорят, 300–500 млн рублей сейчас едет в сторону „Тамбова“, чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдёт.

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Утверждаю только одно: »Крылья" давно пробили дно! Как может быть так, что агент Паша Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров? В команде, где 100% бюджетные деньги. Позорище", — написал Савин в своём «инстаграме».