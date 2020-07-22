«Наполи» проиграл «Парме» в матче с тремя пенальти

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Парма» обыграла «Наполи» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Парме на стадионе «Эннио Тардини». Обслуживал матч арбитр Антонио Джуа, ассистировали ему судьи на линиях Валерио Коларосси и Сальваторе Аффатато.

Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма — автором забитого мяча стал Джанлука Капрари, который реализовал 11-метровый. На 54-й минуте неаполитанской клуб восстановил равновесие, отличился Лоренцо Инсинье с пенальти. Победу «Парме» принёс гол Деяна Кулушевски с пенальти на 87-й минуте.

«Парма», набрав 43 очка, вышла на 10-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Наполи» (56) — на 7-м месте.

В следующем туре «Парма» на выезде сыграет с «Брешией», «Наполи» дома встретится с «Сассуоло». Матчи состоятся 25 июля.