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«Наполи» проиграл «Парме» в матче с тремя пенальти

«Наполи» проиграл «Парме» в матче с тремя пенальти
Футбол / Италия 0

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Парма» обыграла «Наполи» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Парме на стадионе «Эннио Тардини». Обслуживал матч арбитр Антонио Джуа, ассистировали ему судьи на линиях Валерио Коларосси и Сальваторе Аффатато.

Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма — автором забитого мяча стал Джанлука Капрари, который реализовал 11-метровый. На 54-й минуте неаполитанской клуб восстановил равновесие, отличился Лоренцо Инсинье с пенальти. Победу «Парме» принёс гол Деяна Кулушевски с пенальти на 87-й минуте.

«Парма», набрав 43 очка, вышла на 10-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Наполи» (56) — на 7-м месте.

В следующем туре «Парма» на выезде сыграет с «Брешией», «Наполи» дома встретится с «Сассуоло». Матчи состоятся 25 июля.

Италия - Серия А. 35-й тур
22 июля 2020, среда. 20:30 МСК
Парма
Парма
Окончен
2 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Капрари – 45+3' (пен)   1:1 Инсинье – 54' (пен)   2:1 Кулушевски – 87' (пен)
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