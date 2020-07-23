«Ливерпуль» установил исторический рекорд клуба по победам в сезоне АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Челси» со счётом 5:3. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер, ассистировали ему судьи на линиях Скотт Леджер и Ричард Уэст.



Благодаря этому мерсисайдцы установили рекордное для клуба достижение – 31 победа в отдельном сезоне АПЛ. Такого «Ливерпулю» не удавалось за всю 128-летнюю историю, сообщает Squawka.



Помимо этого «Ливерпуль» завершил третий сезон подряд в АПЛ без поражений в домашних матчах.



«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче 31-го тура АПЛ с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет. Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).

«Ливерпулю» вручили трофей АПЛ