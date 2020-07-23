Президент киевского «Динамо» прокомментировал назначение Мирчи Луческу

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.



«Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом Мирчи и его тренерской команды возродятся победные традиции киевского «Динамо», он завоюет много титулов и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу», — цитирует Суркиса пресс-служба «Динамо».



Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА. Помимо «Шахтёра» Луческу тренировал сборную Турции, «Зенит», «Интер», «Бешикташ», «Галатасарай» и ряд клубов в Италии и Румынии.

Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»