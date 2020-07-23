Жоау Мариу попрощался с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу попрощался с московской командой в социальных сетях.
«Я хотел бы поблагодарить «Локомотив». Всех, от президента до тренерского штаба, моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне. Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством от этих моментов, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего!» — написал футболист в "Инстаграме".
Напомним, что полузащитник выступал за российский клуб на правах аренды. Права на игрока принадлежат миланскому «Интеру».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Жоау Мариу провёл 18 матчей, забил гол и сделал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что руководство «железнодорожников» будет вынуждено отказаться от покупки португальского футболиста из-за большой стоимости.
- 23 июля 2020
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