Жоау Мариу попрощался с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу попрощался с московской командой в социальных сетях.

«Я хотел бы поблагодарить «Локомотив». Всех, от президента до тренерского штаба, моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне. Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством от этих моментов, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего!» — написал футболист в "Инстаграме".

Напомним, что полузащитник выступал за российский клуб на правах аренды. Права на игрока принадлежат миланскому «Интеру».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Жоау Мариу провёл 18 матчей, забил гол и сделал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что руководство «железнодорожников» будет вынуждено отказаться от покупки португальского футболиста из-за большой стоимости.