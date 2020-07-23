Генич: Джикия «обрабатывал» Хвичу по поводу перехода в «Спартак». Тот вроде не против
Комментатор Константин Генич сообщил о разговоре между капитаном «Спартака» Георгием Джикией и полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией. Накануне, 22 июля, красно-белые одолели казанцев в матче 30-го тура чемпионата России (2:1).
«Я хоть и не инсайдер, но достаточно надёжный источник говорит, что Джикия вчера «обрабатывал» Хвичу по поводу перехода в «Спартак». Тот, разумеется, отправил к руководству, но вроде как сам не против», — написал Генич в своём «твиттере».
Кварацхелия начинал карьеру на родине, в Грузии, а в 2019 году оказался в «Локомотиве». Затем 19-летний хавбек перебрался в «Рубин», в составе которого в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
- 23 июля 2020
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