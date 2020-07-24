Хавбек «Ростова» Ивелин Попов продемонстрировал, как проводит время после окончания сезона

32-летний болгарский полузащитник «Ростова» Ивелин Попов продемонстрировал в своём «Инстаграме», как проводит свободное время после окончания сезона.
«Прогулка после садика или как папа проводит свободное время после сезона», — так подписал хавбек опубликованное фото с дочкой.
В текущем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 27 матчах за «Ростов» во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с жёлто-синими рассчитан до 30 июня 2021 года.
«Ростов», набрав 45 очков в 30 турах, занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вышел в Лигу Европы. От зоны Лиги чемпионов подопечных Валерия Карпина отделили 7 очков. Всего команда из Ростова-на-Дону одержала 12 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.
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