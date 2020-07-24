35-летний форвард «Бешикташа» Бурак Йилмаз заменит Виктора Осимхена в «Лилле»
Французский «Лилль» достиг договорённости о переходе 35-летнего турецкого нападающего «Бешикташа» Бурака Йилмаза, сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо в «Твиттере».
Контракт с опытным форвардом будет заключён до конца июня 2022 года. Он станет заменой 21-летнему нигерийскому нападающему «Лилля» Виктору Осимхену, который в ближайшее время официально станет игроком «Наполи» за € 60 млн.
Также журналист утверждает, что «Лилль» ведёт переговоры по 17-летнему полузащитнику «Галатасарая» Мустафа Капи.
В текущем сезоне Йилмаз принял участие в 26 встречах за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 7 результативными передачами. За сборную Турции он провёл 59 матчей и забил 24 гола.
Стало известно, когда «Наполи» представит Осимхена
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