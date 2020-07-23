Стало известно, когда «Наполи» представит Осимхена

«Наполи» представит форварда «Лилля» Виктора Осимхена завтра, 24 июля, сообщает Football Italia, ссылаясь на AOIFootball.



По информации источника, форвард близок к переходу в неаполитанский клуб. На данный момент согласовываются последние детали перехода. Сообщается, что сумма трансфера составит € 81 млн.



Нападающий уже прошёл медосмотр для своей новой команды.

«Наполи» давно вёл переговоры о трансфере форварда, но сделка затянулась, так как его бывший агент требовал дополнительные комиссионные. Осимхен сменил агента, что существенно ускорило ход переговоров по трансферу.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Осимена заинтересованы английские клубы «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». На его счету 13 голов в 27 матчах завершённого сезона Лиги 1.