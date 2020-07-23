Стало известно, когда «Наполи» представит Осимхена
«Наполи» представит форварда «Лилля» Виктора Осимхена завтра, 24 июля, сообщает Football Italia, ссылаясь на AOIFootball.
По информации источника, форвард близок к переходу в неаполитанский клуб. На данный момент согласовываются последние детали перехода. Сообщается, что сумма трансфера составит € 81 млн.
Нападающий уже прошёл медосмотр для своей новой команды.
«Наполи» давно вёл переговоры о трансфере форварда, но сделка затянулась, так как его бывший агент требовал дополнительные комиссионные. Осимхен сменил агента, что существенно ускорило ход переговоров по трансферу.
Ранее СМИ сообщали, что в услугах Осимена заинтересованы английские клубы «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». На его счету 13 голов в 27 матчах завершённого сезона Лиги 1.
«Наполи» намерен заплатить € 100 млн за двух игроков «Лилля»
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