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«Аталанта» сыграла вничью с «Миланом», Малиновский не сумел реализовать пенальти

«Аталанта» сыграла вничью с «Миланом», Малиновский не сумел реализовать пенальти
Футбол / Италия 0

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 14-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу. Через 12 минут главный арбитр матча назначил пенальти в ворота хозяев, однако хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский не сумел реализовать 11-метровый удар. На 34-й минуте ответный гол забил нападающий гостей Дуван Сапата.

«Аталанта» набрала 75 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» (60) — на 6-м месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 35 матчах набравший 80 очков. В тройку лидеров турнира также входит миланский «Интер» (73).

Италия - Серия А. 36-й тур
24 июля 2020, пятница. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Чалханоглу – 14'   1:1 Сапата – 34'
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