Яя Туре находится в расположении клуба из 4-го дивизиона Англии
Известный 37-летний ивуарийский полузащитник Яя Туре находится в расположении клуба 4-го дивизиона чемпионата Англии – лондонского «Лейтон Ориент», сообщается в «твиттере» клуба.
Ранее в марте текущего года утверждалось, что Яя Туре близок к переходу в бразильский «Ботафого», однако переговоры так и не увенчались успехом.
Последним клубом Туре был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом прошлого года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. В ходе своей карьеры 37-летний хавбек также защищал цвета «АСЕК Мимозас», «Беверена», донецкого «Металлурга», «Монако», «Барселоны» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.
Туре: африканское сообщество уже натерпелось, день ото дня какие-то расистские оскорбления
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