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Яя Туре находится в расположении клуба из 4-го дивизиона Англии

Яя Туре находится в расположении клуба из 4-го дивизиона Англии
Футбол / Англия 0

Известный 37-летний ивуарийский полузащитник Яя Туре находится в расположении клуба 4-го дивизиона чемпионата Англии – лондонского «Лейтон Ориент», сообщается в «твиттере» клуба.

Ранее в марте текущего года утверждалось, что Яя Туре близок к переходу в бразильский «Ботафого», однако переговоры так и не увенчались успехом.

Последним клубом Туре был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом прошлого года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. В ходе своей карьеры 37-летний хавбек также защищал цвета «АСЕК Мимозас», «Беверена», донецкого «Металлурга», «Монако», «Барселоны» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

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