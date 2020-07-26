Фигу: Роналду незаменим, но «Реал» нашёл способ побеждать и без него
Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу прокомментировал чемпионство «сливочных» в испанской Примере, которого они добились без форварда Криштиану Роналду.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в туринский «Ювентус».
«Криштиану был очень важен для «Реала», а «Реала» — для Криштиану. Он незаменим, но клуб нашёл способ побеждать и без него», — приводит слова Фигу AS.
В сезоне-2019/2020 главным конкурентом «Реала» в борьбе за титул Примеры была каталонская «Барселона». Сине-гранатовые финишировали на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отстав от «сливочных» на пять очков.
В «Реале» Роналду дважды стал чемпионом Примеры, выиграл два Кубка Испании, а также завоевал четыре титула Лиги чемпионов.
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