Фигу: Роналду незаменим, но «Реал» нашёл способ побеждать и без него

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу прокомментировал чемпионство «сливочных» в испанской Примере, которого они добились без форварда Криштиану Роналду.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в туринский «Ювентус».

«Криштиану был очень важен для «Реала», а «Реала» — для Криштиану. Он незаменим, но клуб нашёл способ побеждать и без него», — приводит слова Фигу AS.

В сезоне-2019/2020 главным конкурентом «Реала» в борьбе за титул Примеры была каталонская «Барселона». Сине-гранатовые финишировали на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отстав от «сливочных» на пять очков.

В «Реале» Роналду дважды стал чемпионом Примеры, выиграл два Кубка Испании, а также завоевал четыре титула Лиги чемпионов.