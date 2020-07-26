«Реал» может избавиться от 17 футболистов
Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно могут покинуть 17 игроков, сообщает Marca.
«Реал» готов продать 13 футболистов: Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Луку Йовича, Луку Модрича, Лукаса Васкеса, Даниеля Себальоса, Хесуса Вальехо, Начо Фернандеса, Мариано Диаса, Борху Майораля, Оскара Родригеса, Альберто Соро и Хорхе де Фрутоса.
Альваро Одриосола может как уйти в аренду, так и перейти в другой клуб на постоянной основе. Серхио Регилон, Мартин Эдегор и Такефусо Кубо, скорее всего, отправятся в аренду.
Ранее Marca сообщала, что клуб планирует получить € 180 млн с продаж футболистов и готов избавиться от 10 игроков. Среди игроков, которые могут покинуть «Реал», называли в том числе Браима Диаса, Андрея Лунина и Даниэля Гомеса.
«Реал» намерен выручить с трансферов € 180 млн. Клуб могут покинуть более 10 игроков
- 26 июля 2020
-
18:30
-
18:18
-
18:07
-
17:51
-
17:40
-
17:37
-
17:25
-
17:16
-
17:08
-
16:58
-
16:50
-
16:36
-
16:33
-
15:50
-
15:45
-
15:44
-
15:30
-
15:26
-
15:15
-
15:00
-
14:38
-
14:37
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:54
-
13:52
-
13:13
-
13:05
-
12:46
-
12:30
-
12:24
-
12:08
-
11:57
-
11:39
Партнерский контент