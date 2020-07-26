«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: Бруну Фернандеш открыл счёт

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш открыл счёт в матче 38-го тура английской Премьер-Лиги с «Лестер Сити» (счёт 1:0, идёт 2-й тайм).
На 71-й минуте Бруну Фернандеш забил гол ударом с пенальти, который был назначен за фол Джонни Эванса на Антони Марсьяле.
Матч «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» проходит на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Обслуживает встречу арбитр Мартин Аткинсон, ассистируют ему судьи на линиях Ли Беттс и Константин Хатцидакис. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед», в 37 турах набрав 63 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (62) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно завоевавший чемпионский титул.
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