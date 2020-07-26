«Ювентус» — «Сампдория»: составы на матч 36-го тура Серии А

Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура чемпионата Италии между туринским «Ювентусом» и генуэзской «Сампдорией». Встреча состоится в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Обслужит матч арбитр Франческо Фурно, ассистировать ему будут судьи на линиях Алессандро Джаллатини и Алессандро Костанцо. Начало матча — в 22:45 мск.
«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Куадрадо, Дибала, Роналду.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Демирал, Ругани, Бентанкур, Мураторе, Рэмси, Дзанимачча, Бернардески, Игуаин, Оливьери.
«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Хабот, Иосида, Депаоли, Тонелли, Торсби, Янкто, Линетти, Рамирес, Квальярелла.
Запасные: Фальконе, Секулин, Феррари, Мурру, Роша, Аскильдсен, Бертолаччи, Лери, Марони, Бонаццоли, Габбьядини, ла Гумина.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Сампдория».
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