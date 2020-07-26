«Ювентус» — «Сампдория»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Сампдория».

Ставка: «Ювентус» не проиграет + обе забьют за 2.12.

«Подопечные Маурицио Сарри набрали в пяти предыдущих турах всего пять очков (причём зацепить ничьи с «Аталантой» и «Сассуоло» откровенно повезло), но всё равно находятся в крайне комфортном положении. Одной победы в трёх оставшихся турах хватит для скудетто.



«Сампдория» не так давно выдала отличный отрезок, одержав пять побед в шести турах. Правда, обыгрывала она исключительно середняков и аутсайдеров, но это в любом случае достижение. Единственная осечка была допущена с «Аталантой» (0:2), хотя и там подопечные Клаудио Раньери долго удерживали нули.



В результате удалось оторваться от зоны вылета и избежать лишней нервотрёпки в виде борьбы за выживание. Сейчас генуэзцам уже совсем ничего не надо: 41 очко, 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, девять пунктов от зоны вылета. Идущий 18-м «Лечче» может сравняться по количеству баллов, но всё равно будет уступать по дополнительным показателям.



В минувшем туре «дория» уступила в дерби «Дженоа» (1:2), хотя смотрелась даже повеселее. Но заклятому сопернику было нужнее. В принципе, на стороне гостей ровно один аргумент. Свой предыдущий поединок они провели на сутки раньше — 22 июня. «Ювентус» же 23 июня не смог досрочно оформить титул, уступив «Удинезе» (1:2).



В остальном шансы туринцев гораздо выше. Про уровень исполнителей даже упоминать не хочется. Плюс своё поле, плюс статистика очных встреч. В четырёх предыдущих играх в родных стенах «Юве» добыл четыре победы с общим счётом 14:2. Три из них получились разгромными. Добавить тут нечего.



И всё же лезть в больше форы опасно: туринцы откровенно чудят в обороне, а «Сампдория» сейчас находится в неплохом состоянии. Из классических ставок можно рассмотреть разве что 1Х + обе забьют за 2.12».