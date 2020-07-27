Криштиану Роналду выиграл третий трофей с «Ювентусом» и 31-й в карьере

Туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем чемпионата Италии, обыграв в 36-м туре «Сампдорию» со счётом 2:0.
Для 35-летнего португальского нападающего «старой синьоры» Криштиану Роналду это второй подряд выигранный трофей Серии А и третий в составе «Ювентуса», так как в 2018 году он также стал обладателем Суперкубка Италии.
Всего на его счету 31 выигранный трофей в клубной карьере: 1 – со «Спортингом», 9 – с «Манчестер Юнайтед», 15 – с «Реалом», 3 – с «Ювентусом». Ещё два он выиграл в составе сборной Португалии – это Евро-2016 и Лига Наций в сезоне-2018/2019.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 32 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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