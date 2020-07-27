Бранислав Иванович близок к переходу в «Эвертон»

Сербский защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович в ближайшее время может вернуться в английскую Премьер-лигу, утверждает Novosti.rs.

По данным источника, Иванович практически договорился о переходе в ливерпульский «Эвертон». Переговоры между клубом и игроком находятся на завершающей стадии. Также футболистом интересуется «Црвена Звезда», но переход Ивановича в сербский клуб маловероятен. Контракт игрока с «Зенитом» истекает 31 июля 2020 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Иванович уже играл в Англии за «Челси» с 2008 по 2017 год.

Иванович перешёл в «Зенит» в феврале 2017 года из лондонского «Челси» на правах свободного агента. В составе российского клуба 36-летний серб принял участие в 125 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.