Бранислав Иванович уронил кубок России во время празднования. Видео

Футболисты «Зенита» сломали кубок России во время празднования. Капитан команды Бранислав Иванович поднял трофей над головой, но не удержал его.
Кубок упал на газон, верхняя часть награды разбилась. В «Твиттере» «Матч ТВ» опубликовано видео падения трофея.
В финале турнира сине-бело-голубые обыграли «Химки». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола в матче «Зенит» — «Химки» стал нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба, реализовав пенальти на 84-й минуте.
В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв Кубок страны. Для сине-бело-голубых это достижение стало вторым. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл два главных турнира России в 2010 году.
- 25 июля 2020
-
21:04
-
20:50
-
20:47
-
20:36
-
20:35
-
20:24
-
20:22
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:53
-
19:52
-
19:48
-
19:40
-
19:29
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:19
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
19:03
-
18:54
-
18:53
-
18:43
-
18:27
-
18:09
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:31