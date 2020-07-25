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Бранислав Иванович уронил кубок России во время празднования. Видео

Бранислав Иванович уронил кубок России во время празднования. Видео
Футбол / Кубок России 0

Футболисты «Зенита» сломали кубок России во время празднования. Капитан команды Бранислав Иванович поднял трофей над головой, но не удержал его.

Кубок упал на газон, верхняя часть награды разбилась. В «Твиттере» «Матч ТВ» опубликовано видео падения трофея.

В финале турнира сине-бело-голубые обыграли «Химки». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче «Зенит» — «Химки» стал нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба, реализовав пенальти на 84-й минуте.

В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв Кубок страны. Для сине-бело-голубых это достижение стало вторым. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл два главных турнира России в 2010 году.

Футболисты «Зенита» сломали кубок России во время празднования
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