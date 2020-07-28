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Лионель Месси стал лучшим дриблёром в сезоне чемпионата Испании

Лионель Месси стал лучшим дриблёром в сезоне чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим дриблёром Ла Лиги в сезоне, сообщает Marca.

На счету аргентинского форварда 182 успешные обводки. На втором месте по этому показателю находится полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир, который за сезон совершил 98 успешных обводок. Замкнул лидирующую тройку игрок «Вильярреала» Андре Замбо-Ангисс.

За последние 10 лет Месси шесть раз становился лучшим дриблером Ла Лиги. Аргентинец в сезоне-2010/2011 186 раз успешно обводил соперников. За последние 12 лет ни один футболист не совершил столько успешных дриблингов.

По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» финишировала на втором месте, записав в свой актив 82 очка. Победителем Примеры стал мадридский «Реал», который набрал 87 очков.

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