Семак сравнил Азмуна с Бензема и Ляказеттом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об атакующей связке, которую образовали Сердар Азмун и Артём Дзюба. В минувшем сезоне нападающие забили по 17 голов в Российской Премьер-Лиге.



«Когда родилась идея о паре Дзюба — Азмун? Практически сразу после моего прихода в «Зенит». Мы понимали, какие качества игроков нужны для усиления атаки. Одно из самых важных – скорость. В РПЛ никто не может сравниться с Азмуном по умению правильно открываться. В Европе есть Бензема, Ляказетт, которые феноменально двигаются и чувствуют момент, то же самое можно сказать про Сердара. Ещё один плюс – он здорово играет вверху.



Когда появилась реальная возможность приобрести Азмуна, мы ещё раз проанализировали, как правильно использовать двух нападающих. При этом я хорошо знал Артёма и был уверен, что роль второго форварда ему подойдёт. Думаю, Дзюба полностью раскрылся в новой роли», — цитирует Семака Sports.ru.

Семак не согласен, что «Зенит» скучен и играет только на Дзюбу