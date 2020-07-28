Семак не согласен, что «Зенит» скучен и играет только на Дзюбу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил несогласие с мнением, что команда играет в скучный футбол и полагается исключительно на забросы на нападающего Артёма Дзюбу.



«Этот взгляд абсолютно ничем не подкреплён. Информация не соответствует действительности, поэтому она не может меня отвлекать. Это абсолютно не так. Любой думающий человек может посмотреть статистику – всё будет ясно и понятно.



Стал ли «Зенит» более ярким? Что подразумевать под яркостью? Количество забитых голов, разницу, контроль? По цифрам – конечно, «Зенит» стал ярче. А визуализация – это субъективное мнение. Нам нужно просто работать, в том числе над атакой, и забивать ещё больше. Я считаю, что мы провели очень неплохой сезон. Недочёты всегда есть, хочется большего разнообразия, но в целом ребята молодцы. Это был хороший год», — цитирует Семака Sports.ru.

«Зенит» возобновил интерес к Хавьеру Пасторе