Пиоли: Ибрагимович улучшил «Милан» во многих аспектах
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о нападающем команды Златане Ибрагимовиче.
«Ибрагимович улучшил „Милан“ во многих аспектах. Он предоставил нам возможности, которых раньше не было. Его присутствие важно как в физическом, так и техническом плане. Что касается личности и характера, они являются определяющими», — приводит слова Пиоли Goal.com.
Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно. В 16 матчах нынешнего розыгрыша Серии А 38-летний форвард забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до 31 августа 2020 года. В ходе карьеры Златан защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- 28 июля 2020
-
23:27
-
23:17
-
23:03
-
22:46
-
22:39
-
22:30
-
22:07
-
22:02
-
21:51
-
21:43
-
21:38
-
21:28
-
21:27
-
21:15
-
21:14
-
20:53
-
20:53
-
20:41
-
20:26
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:13
-
19:09
-
18:56
-
18:52
-
18:39
-
18:33
-
18:14
Партнерский контент