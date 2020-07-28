Пиоли: Ибрагимович улучшил «Милан» во многих аспектах

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о нападающем команды Златане Ибрагимовиче.



«Ибрагимович улучшил „Милан“ во многих аспектах. Он предоставил нам возможности, которых раньше не было. Его присутствие важно как в физическом, так и техническом плане. Что касается личности и характера, они являются определяющими», — приводит слова Пиоли Goal.com.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно. В 16 матчах нынешнего розыгрыша Серии А 38-летний форвард забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до 31 августа 2020 года. В ходе карьеры Златан защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».