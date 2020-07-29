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Puma объявила о партнёрстве с «Сахалинцем» и представила новую форму команды

Puma объявила о партнёрстве с «Сахалинцем» и представила новую форму команды
Футбол / Любители 0

Puma объявила о партнёрстве с футбольным клубом «Сахалинец». Договор вступит в силу в сезоне-2020/2021.

Помимо анонса сотрудничества фирма и клуб презентовали домашний и выездной комплекты формы, выполненные в голубом и чёрно-сером цветах. Футболки украшены эмблемой с изображением маяка «Анива», что, как и выбранные цвета для формы, является прямой отсылкой к родине основателя клуба Михаила Литвина – Южно-Сахалинску – и одной из главных достопримечательностей острова.

Футбольный клуб «Сахалинец» был создан в 2020 году и базируется в Москве. Команда носит любительский характер.

В середине июля стал участником скандального матча с «Легионом Динамо» из Махачкалы. В ходе встречи между игроком московской команды и боковым арбитром возник конфликт, и судья ударил футболиста кулаком.

Судья ударил футболиста во время товарищеского матча российских клубов
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