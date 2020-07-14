Судья ударил футболиста во время товарищеского матча российских клубов

Во время товарищеского матча российских футбольных клубов «Сахалинец» (Москва) — «Легион Динамо» (Махачкала) произошёл инцидент с участием помощника главного арбитра.

Между судьёй и одним из игроков «Сахалинца» возник конфликт, в ходе которого лайнсмен удар футболиста кулаком. Произошедшее была заснято на видео.

Появилась также видеозапись, на которой видно, что боковой рефери пользуется телефоном прямо на поле, когда идёт матч.

Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. В составе «Сахалинца» отличился Дмитрий Островский. Автором гола «Легиона» стал Абу-Саид Эльдарушев.

«Легион Динамо» в сезоне-2019/2020 выступал в группе «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). «Сахалинец» был основан летом этого года.