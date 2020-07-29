Карим Бензема: ни за что бы не обменял четыре Лиги чемпионов на трофей чемпиона мира

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема ответил на вопросы подписчиков в ролике на своём YouTube-канале.



Подписчик: «Обменял бы четыре победы в Лиге чемпионов на одну на чемпионате мира?»

Бензема: «Нет, ни за что».



Подписчик: «Лучший футболист, с которым ты играл?»

Бензема: «Это трудный вопрос. Я играл с такими футболистами, как Криштиану, Кака, Рауль, сейчас – Рамос… Не могу выбрать кого-то одного».



Подписчик: «Лучший защитник, против которого ты играл?»

Бензема: «Это не один человек, а два. Рамос и Варан, против которых я играю на каждой тренировке».



Бензема защищает цвета «Реала» с 2009 года, а ранее выступал за «Лион», воспитанником которого является. С «Королевским клубом» 32-летний француз к настоящему моменту завоевал 19 трофеев.

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