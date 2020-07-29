Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Коломейцев прокомментировал завершение карьеры в «Локомотиве»

Коломейцев прокомментировал завершение карьеры в «Локомотиве»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев, завершивший карьеру футболиста, поблагодарил клуб и болельщиков.

«Я благодарен клубу, партнерам, персоналу, руководству и, в первую очередь, болельщикам за поддержку. Чемпионство с «Локомотивом» – высшая точка в моей карьере, и воспоминания о победах команды останутся со мной навсегда. Хочу пожелать клубу больших успехов в будущем. Для меня было честью играть за «Локомотив», — приводит слова Коломейцева пресс-служба клуба.

«Локомотив» объявил о завершении карьеры 31-летнего полузащитника.

Коломейцев выступал в составе московского «Локомотива» с 2015 года. В составе «железнодорожников» хавбек — чемпион России сезона-2017/18, а также обладатель Кубка и Суперкубка страны. Коломейцев провёл в составе «Локомотива» 104 встречи, забил семь мячей, отдал восемь результативных передач.

Александр Коломейцев завершил карьеру
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020