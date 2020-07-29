Коломейцев прокомментировал завершение карьеры в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев, завершивший карьеру футболиста, поблагодарил клуб и болельщиков.
«Я благодарен клубу, партнерам, персоналу, руководству и, в первую очередь, болельщикам за поддержку. Чемпионство с «Локомотивом» – высшая точка в моей карьере, и воспоминания о победах команды останутся со мной навсегда. Хочу пожелать клубу больших успехов в будущем. Для меня было честью играть за «Локомотив», — приводит слова Коломейцева пресс-служба клуба.
«Локомотив» объявил о завершении карьеры 31-летнего полузащитника.
Коломейцев выступал в составе московского «Локомотива» с 2015 года. В составе «железнодорожников» хавбек — чемпион России сезона-2017/18, а также обладатель Кубка и Суперкубка страны. Коломейцев провёл в составе «Локомотива» 104 встречи, забил семь мячей, отдал восемь результативных передач.
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