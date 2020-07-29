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«Манчестер Сити» согласовал трансфер Феррана Торреса

«Манчестер Сити» согласовал трансфер Феррана Торреса
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» договорился о переходе полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса, утверждает журналист Эктор Гомес в своём «твиттере».

По данным источника, английский клуб заплатит за футболиста € 25 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 10 млн за счёт бонусов. Переход состоится в летнее трансферное окно.

20-летний Торрес является воспитанником «Валенсии». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах чемпионата Испании (26 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал пять результативных передач, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с «летучими мышами» действует до лета 2021 года.

«Манчестер Сити» финишировал на втором месте в Премьер-лиге и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.

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