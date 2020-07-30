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Мохамед Салах впервые за долгое время сменил причёску

Мохамед Салах впервые за долгое время сменил причёску
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сменил имидж, о чём сообщил в своём «твиттере».

28-летний футболист решил поэкспериментировать с внешностью, и ему выбрили виски.

Ранее Салах на протяжении нескольких лет ходил с такой причёской.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. С красными он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет. В прошедшем розыгрыше Премьер-лиги форвард провёл 34 матча, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

В ходе своей карьеры Мохамед также выступал на родине за «Мокавлун», а после переезда в Европу играл за «Базель», «Челси», «Фиорентину» и «Рому». В сборную Египта вызывается с 2011 года.

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