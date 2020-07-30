«Важно, чтобы мы продолжили это и в Лиге чемпионов». Боатенг — о жесте BLM перед матчами

Защитник «Баварии» Жером Боатенг предложил футболистам преклонять колено перед началом матчей Лиги чемпионов. Этот жест означает причастность к движению Black Lives Matter.
«Я думаю, важно, чтобы мы продолжили это и в Лиге чемпионов, особенно в финале, потому что этот матч будет смотреть весь мир. Важно продолжать и в других видах спорта. Надеюсь, они присоединятся к нам.
Киммих и Горецка спрашивали меня, как поддержать человека после того, что случилось со мной, когда я был моложе. Я мог бы рассказать им свою историю, каковы были мои переживания и почему это так больно. В некоторых ситуациях, конечно, действительно трудно помочь, но вы всегда можете это сделать.
Мы делаем недостаточно для борьбы с расизмом. Если бы мы делали всё необходимое, не было бы нужды обсуждать это", — приводит слова игрока The Independent.
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