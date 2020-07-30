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Отец Кварацхелии: Хвича сказал, что не хочет уходить из «Рубина»

Отец Кварацхелии: Хвича сказал, что не хочет уходить из «Рубина»
Футбол / РПЛ 0

Отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии Бадри Кварацхелия рассказал о желании сына продолжать работу с Леонидом Слуцким.

«Он и сам говорит, что сильно прибавил. Но не бывает так, что за месяц футболист резко меняется и начинает играть лучше. Просто спасибо Слуцкому, он хороший тренер и дал Хвиче больше свободы, разрешил чаще рисковать. Сын хочет с ним дальше работать. Он мне сказал недавно: «Пап, не хочу в другую команду. У Слуцкого я буду прибавлять». Говорю: «Ради бога, хочешь так — делай». Этим все сказано.

Он не думает о других командах, пока нужно работать над собой. О чём мы и говорили. Нужно физики набрать в российском футболе, опыта. Других мыслей нет. Как-то сидели с Мамукой и всей семьей, разговаривали. Решили, что рано куда-то уходить. Да, есть интерес из Европы, но спешить не надо. Сейчас в Казани хороший тренер, хорошая команда подобралась, и наверняка будет поставлена определенная цель на новый сезон», — приводит слова отца игрока «Матч ТВ».

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