Алексея Миранчука предложили «Парме», но клуб отпугнула цена

«Парма» отказалась от возможности приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, утверждает Calciomercato.com.



По информации издания, услуги 24-летнего футболиста были предложены клубу, однако руководство оттолкнула запрашиваемая сумма потенциального трансфера, которая составила € 18 млн.



Ранее сообщалось, что основным претендентом на Миранчука является «Милан». Изначально «россонери» хотели включить в сделку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта, а затем — швейцарского защитника Рикардо Родригеса, однако последний отказался переходить в российский клуб.



Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний хавбек провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в сборную России.

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