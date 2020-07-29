Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рикардо Родригес отказался переходить в «Локомотив» в рамках сделки по Алексею Миранчуку

Рикардо Родригес отказался переходить в «Локомотив» в рамках сделки по Алексею Миранчуку
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Милана» Рикардо Родригес, вероятно, не перейдёт в «Локомотив» в летнее трансферное окно.

Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио, 27-летний футболист сборной Швейцарии отказался переходить в стан «железнодорожников» и намерен самостоятельно определиться со своим будущим. «Россонери» хотели включить его в сделку по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, чтобы российский клуб снизил финансовые требования.

Рикардо Родригес перешёл в «Милан» в 2017 году, а ранее защищал цвета «Цюриха» и «Вольфсбурга». Во второй половине минувшего сезона выступал на правах аренды за ПСВ.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет включить в сделку по Миранчуку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний хавбек провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в сборную России.

«Милан» намерен включить в сделку по Алексею Миранчуку защитника сборной Швейцарии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020