Рикардо Родригес отказался переходить в «Локомотив» в рамках сделки по Алексею Миранчуку

Защитник «Милана» Рикардо Родригес, вероятно, не перейдёт в «Локомотив» в летнее трансферное окно.



Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио, 27-летний футболист сборной Швейцарии отказался переходить в стан «железнодорожников» и намерен самостоятельно определиться со своим будущим. «Россонери» хотели включить его в сделку по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, чтобы российский клуб снизил финансовые требования.



Рикардо Родригес перешёл в «Милан» в 2017 году, а ранее защищал цвета «Цюриха» и «Вольфсбурга». Во второй половине минувшего сезона выступал на правах аренды за ПСВ.



Ранее сообщалось, что «Милан» хочет включить в сделку по Миранчуку уругвайского полузащитника Диего Лаксальта.



Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний хавбек провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в сборную России.

«Милан» намерен включить в сделку по Алексею Миранчуку защитника сборной Швейцарии