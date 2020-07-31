Берхамов покидает «Арсенал»
У полузащитника Кантемира Берхамова завершился контракт с футбольным клубом «Арсенал» Тула, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".
«Берхамов дебютировал в «Арсенале» в сезоне-2015/2016 и стал одной из ключевых фигур в составе красно-жёлтых. Полузащитник прошёл с командой от ФНЛ до квалификации Лиги Европы, а его гол в стиле Зинедина Зидана в ворота «Тосно» летом 2017-го наверняка надолго останется в памяти всех ценителей футбольной красоты. На счету Кантемира 82 официальных матча и 9 забитых мячей в футболке тульского клуба.
ПФК «Арсенал» благодарит Кантемира Берхамова за профессиональное отношение к футболу и желает здоровья и успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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