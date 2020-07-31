«Внезапно футбол стал таким неважным». Хёведес объяснил решение завершить карьеру

Бывший защитник сборной Германии Бенедикт Хёведес прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 32 лет.
«Конечно, я заметил, что стал дольше восстанавливаться. Долгое время мне удавалось компенсировать это своим опытом. Но недавно я путешествовал с женой и ребёнком по югу Франции и почувствовал, как мне важно находиться рядом с сыном. Футбол внезапно стал для меня таким неважным. Нашему сыну 21 месяц, и, к сожалению, у меня не было возможности проводить с ним много времени в Москве. Как семейный человек я очень страдал от этого.
Завершение карьеры – тяжёлый шаг. Мне нравилось играть в футбол вплоть до последнего момента», — приводит слова Хёведеса Spiegel.
Последним клубом Хёведеса стал московский «Локомотив», с которым он расторг контракт в начале июня этого года. В ходе своей карьеры Бенедикт также защищал цвета «Ювентуса» и «Шальке-04», воспитанником которого является.
- 31 июля 2020
-
17:08
-
16:41
-
16:38
-
16:30
-
16:07
-
15:59
-
15:57
-
15:46
-
15:42
-
15:25
-
15:21
-
15:16Агент Бекао: от ЦСКА предложений не было Эксклюзив
-
15:08
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:38
-
14:22
-
14:04
-
13:45
-
13:26
-
13:09
-
13:06
-
12:58
-
12:46
-
12:29
-
12:26
-
12:25
-
12:17
-
12:13
-
11:59
-
11:54
-
11:50
-
11:42
-
11:07