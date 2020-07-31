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«Внезапно футбол стал таким неважным». Хёведес объяснил решение завершить карьеру

«Внезапно футбол стал таким неважным». Хёведес объяснил решение завершить карьеру
Футбол / Германия 0

Бывший защитник сборной Германии Бенедикт Хёведес прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 32 лет.

«Конечно, я заметил, что стал дольше восстанавливаться. Долгое время мне удавалось компенсировать это своим опытом. Но недавно я путешествовал с женой и ребёнком по югу Франции и почувствовал, как мне важно находиться рядом с сыном. Футбол внезапно стал для меня таким неважным. Нашему сыну 21 месяц, и, к сожалению, у меня не было возможности проводить с ним много времени в Москве. Как семейный человек я очень страдал от этого.

Завершение карьеры – тяжёлый шаг. Мне нравилось играть в футбол вплоть до последнего момента», — приводит слова Хёведеса Spiegel.

Последним клубом Хёведеса стал московский «Локомотив», с которым он расторг контракт в начале июня этого года. В ходе своей карьеры Бенедикт также защищал цвета «Ювентуса» и «Шальке-04», воспитанником которого является.

Бенедикт Хёведес объявил о завершении карьеры
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